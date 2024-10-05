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5 октября, 23:00

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: когда бой и где смотреть трансляцию в России

Бивол и Бетербиев сразятся за звание абсолютного чемпиона мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой на боксерском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь с 12 на 13 октября. Поединок определит абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Ориентировочное время начала боя — около полуночи 13 октября.
В прямом эфире событие будет показывать Первый канал, трансляция начнется за полчаса до боя.
Бетербиев является действующим обладателем чемпионских поясов WBC, WBO и IBF, а Бивол — чемпионом по версии WBA. Победитель боя также получит пояса IBO и The Ring.
Бетербиеву 39 лет, на профессиональном уровне он провел 20 поединков и одержал победы во всех из них.

Биволу 33 года, в его профессиональном рекорде 23 победы в 23 поединках.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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