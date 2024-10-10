Бивол проведет поединок против Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет поединок против непобежденного соотечественника Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории 12 октября. Боксерский вечер состоится на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой Бивол — Бетербиев ожидается около 00.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В России трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет Первый канал и сайт 1tv.ru. Начало эфира — в 23.30 мск.

39-летний Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Артур в боксе провел 20 боев (все завершились досрочными победами).

В активе 33-летнего Бивола — титулы WBA Super и IBO. Рекорд Дмитрия в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).