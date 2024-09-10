Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:00

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев: когда состоится бой

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут поединок 12 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между непобежденным российским боксером, чемпионом мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым и непобежденным россиянином, чемпионом мира по версии WBA Super Дмитрием Биволом состоится 12 октября в 20.00 по московскому времени в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вечер бокса пройдет на спортивном комплексе «Kingdom Arena».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. На территории России легальной трансляции боя не будет. Следить за поединком можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте». В Казахстане смотреть противостояние Бивол — Бетербиев можно на платформе DAZH.

Изначально планировалось, что бой между россиянами пройдет 1 июня 2024 года, но Бетербиев на тренировке порвал мениск. Бой пришлось перенести.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Звезды КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова
Ушел из жизни Александр Масляков: биография легендарного ведущего КВН
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
Сегодня
Вчера
Неделя