Дмитрий Бивол

12 октября состоится боксерский бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. На кону — чемпионские пояса IBF, WBC и WBO, WBA Super и IBO. Вечер бокса пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — после 01.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боя. В России трансляцию поединка в прямом эфире бесплатно покажут на Первом канале и сайте 1tv.ru. Начало эфира — в 00.30 мск.

33-летний Бивол (23-0) последний бой провел в июне 2024 года. Дмитрий победил ливийца Малика Зинада досрочно в шестом раунде.

Последний раз 39-летний Бетербиев (20-0) выходил в ринг в январе этого года. Артур досрочно победил британского боксера Каллума Смита в седьмом раунде.