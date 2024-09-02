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Сегодня, 09:40

Бивол: «Я не говорил, что одержу победу над Бетербиевым»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) заявил, что к бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) хочет подойти в своей лучшей форме.

«Я не говорил, что одержу победу над Бетербиевым. Но если я соглашаюсь на бой, то верю, что способен выиграть. Я стремлюсь стать лучшей версией Дмитрия Бивола. Буду работать над улучшением своих навыков — джеба, подвижности, правой руки, выносливости», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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