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Дмитрий Бивол: когда повторный бой с Артуром Бетербиевым в 2025 году

22 февраля состоится бой-реванш Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports
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22 февраля состоится бой-реванш Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым. Вечер бокса состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала еще не определенно.

12 октября 2024 года состоялся первый бой за звание первого абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBO, WBA-Super и IBO в полутяжелом весе. Тогда победил Бетербиев решением большинства.

Бивол начал профессиональную карьеру в 2014 году. 34-летний российский боксер имеет рекорд в карьере — 24-1.

Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. На счету 39-летнего россиянина в профессиональном боксе рекорд — 21-0.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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