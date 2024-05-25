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Сегодня, 21:30

Дмитрий Бивол: когда следующий бой и кто соперник

Дмитрий Бивол проведет титульный бой против Малика Зинада 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото USA Today Sports
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Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол проведет титульный бой в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада в субботу, 1 июня. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — 21.00 по московскому времени.

33-летний россиянин в своей карьере провел 22 боя, в которых одержал все победы. В активе 30-летнего ливийского боксера также рекорд — 22-0.

Бивол — чемпион WBA в полутяжелом весе. Зинад — чемпион IBF, WBC и WBO в той же категории.

Планировалось, что поединок за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе Бивол проведет с Артуром Бетербиевым, но его соотечественник снялся из-за травмы.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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