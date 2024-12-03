Бивол об анонсе боя с Бетербиевым: «Путь к реваншу начинается»

Сегодня, 17:47
Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящий реванш с соотечественником и абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым.
«Путь к реваншу начинается», — написал Бивол в соцсети.
Повторный поединок россиян состоится 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде. В первом бою 12 октября 2024 года Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов.
На счету 39-летнего абсолютного чемпиона мира 21 победа (20 нокаутом). 33-летний Бивол одержал 23 победы (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение.