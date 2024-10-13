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Сегодня, 02:50

Бивол: «Если будет шанс, я готов к реваншу с Бетербиевым»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Бивол после поражения от соотечественника Артура Бетербиева отметил, что готов к реваншу.

«Спасибо за этот шанс. Я воин, поэтому никаких оправданий. Поздравлю Артура. Реванш? Если будет шанс, я готов», — сказал Бивол.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн-трансляция боя
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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