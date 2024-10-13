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Сегодня, 06:29

Бивол: «Нет времени на сожаления после поражения от Бетербиева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал поражение от соотечественника Артура Бетербиева.

«На самом деле, у меня было такое... умиротворение, наверное, перед тем, как руку поднимали и вообще объявляли результаты. Чувствовал, что сделал работу. Да, где-то может быть не идеально. Подняли руку не мне и подняли, я сразу же переключился, это очередное испытание в моей жизни. Все, надо ехать дальше, строить дальше планы. Нет времени на сожаления, на разочарования какие-то. Надо думать, что дальше, отдохнуть», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Артур Бетербиев. Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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