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17 декабря, 23:30

Дмитрий Бивол — Линдон Артур: дата боя и где смотреть трансляцию в России

Боксерский поединок Бивола и Артура пройдет 23 декабря 2023 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол и Линдон Артур.
Фото Reuters
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с британцем Линдоном Артуром в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 23 декабря. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO пройдет на территории арены «Kingdom Arena».

Поединок Бивола и Артура станет третьим по значимости событием в основном карде. Начало трансляции боксерского турнира запланировано 23 декабря на 21.00 по московскому времени. Бой Дмитрия Бивола ожидается примерно в 23.30 мск.

Официальная трансляция всего турнира, скорее всего, окажется недоступна в России. В таком случае посмотреть поединки можно будет в специализированных Telegram-каналах и группах «ВКонтакте». Первый канал покажет поединок Бивол — Артур в прямом эфире, начало — в 23:35. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

32-летний Бивол — российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. На его счету в профессиональном боксе — 21 победа в 21 поединке. Его последний бой состоялся 5 ноября 2022 года — тогда спортсмен единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

32-летний Артур — британский боксер-профессионал. В его активе 23 победы и одно поражение в боксе. В последний раз Линдон выходил на ринг в сентябре 2023 года. Тогда британец одержал победу нокаутом над аргентинцем Брайаном Нахуэлем.
Основная информация о боксерском турнире в Эр-Рияде доступна в материале «СЭ».
Бокс
Дмитрий Бивол
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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