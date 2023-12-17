Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с британцем Линдоном Артуром в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 23 декабря. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO пройдет на территории арены «Kingdom Arena».

Поединок Бивола и Артура станет третьим по значимости событием в основном карде. Начало трансляции боксерского турнира запланировано 23 декабря на 21.00 по московскому времени. Бой Дмитрия Бивола ожидается примерно в 23.30 мск.

Официальная трансляция всего турнира, скорее всего, окажется недоступна в России. В таком случае посмотреть поединки можно будет в специализированных Telegram-каналах и группах «ВКонтакте». Первый канал покажет поединок Бивол — Артур в прямом эфире, начало — в 23:35. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса.

32-летний Бивол — российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. На его счету в профессиональном боксе — 21 победа в 21 поединке. Его последний бой состоялся 5 ноября 2022 года — тогда спортсмен единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.