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Сегодня, 16:30

Дмитрий Бивол — Линдон Артур: дата боя и когда пройдет турнир

Боксеры Дмитрий Бивол и Линдон Артур проведут поединок в конце декабря 2023 года
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Дмитрий Бивол (справа).
Дмитрий Бивол (справа).
Фото Global Look Press
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23 декабря 2023 года чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с британцем Линдоном Артуром в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории арены «Kingdom Arena».

Бивол и Артур подерутся за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO.

На счету 32-летнего Бивола в профессиональном боксе — 21 победа в 21 поединке. Его последний бой состоялся 5 ноября 2022 года. Российский спортсмен единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

У 32-летнего Артура — 23 победы и одно поражение в боксе. В последний раз Линдон выходил на ринг в сентябре 2023 года. Тогда британец одержал победу нокаутом над аргентинцем Брайаном Нахуэлем.

Ключевая информация о боксерском турнире в Эр-Рияде доступна в материале «СЭ». Кроме боя Артур — Бивол на ринге также появятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер, Энтони Джошуа и Отто Валлин.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Линдон Артур. Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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