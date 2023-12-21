23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Кингдом Арена» действующий чемпион мира по версии WBA из России Дмитрий Бивол будет защищать титул в поединке с представителем Великобритании Линдоном Артуром. Их бой начнется около 23.30 по московскому времени.

Первый канал на ТВ и на сайте 1tv.ru в прямом эфире и бесплатно покажет зрителям видеотрансляцию противостояния Бивол — Артур. Начало — в 23.35 мск. Все бои боксерского турнира в Эр-Рияде также можно будет увидеть по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт».

«СЭ» на сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных и ключевых моментов поединка Бивол — Артур.

На счету 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 21 победа и 0 поражений. У 32-летнего Артура — 23 победы и одно поражение.

Ознакомиться с биографией Бивола можно по ссылке материала «СЭ».