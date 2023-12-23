Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с британцем Линдоном Артуром на боксерском турнире «The day of reckoning» («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках в субботу, 23 декабря. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO пройдет на территории арены «Kingdom Arena».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт». Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур в прямом эфире также будет показан в эфире Первого канала. Начала трансляции в субботу, 23 декабря — примерно в 23.35 по московскому времени.

32-летний Бивол — российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. На его счету в профессиональном боксе — 21 победа в 21 поединке. Его последний бой состоялся 5 ноября 2022 года — тогда спортсмен единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.