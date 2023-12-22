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22 декабря, 23:30

Дмитрий Бивол — Линдон Артур: время начала и где смотреть трансляцию боя 23 декабря

Боксерский бой Бивол — Артур 23 декабря в Эр-Рияде начнется после 23.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Линдон Артур.
Линдон Артур (в черных перчатках).
Фото Global Look Press
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23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе по боксу россиянин Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Линдоном Артуром. Их поединок на «Кингдом Арена» начнется после 23.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Бивол — Артур можно с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляцию поединка покажут в прямом эфире и бесплатно на Первом канале (с 23.35 мск) и по подписке зрителям в онлайн-сервисе «Окко Спорт».

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 21 победа в 21 поединке. В своем последнем бою 5 ноября 2022 года россиянин единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

На счету 32-летнего Артура в профессиональной карьере — 23 победы и одно поражение. В последний раз он дрался 1 сентября 2023 года. Тогда Линдон нокаутировал аргентинца Брайана Нахуэля.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса 23 декабря в Эр-Рияде.

Смотри турнир по боксу с поединком Дмитрий Бивол — Линдон Артур в Okko!

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Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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