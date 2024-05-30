1 июня Бивол и Зинад подерутся на турнире в Эр-Рияде

Вечером 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по боксу. В главном событии вечера на территории «Kingdom Arena» за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в полутяжелом весе подерутся россиянин Дмитрий Бивол и ливиец Малик Зинад.

Поединок Бивол — Зинад начнется около 23.30 по московскому времени. В России официально не покажут этот бой. Посмотреть видеотрансляцию противостояния Зинада и Бивола можно будет на платных платформах DAZN и TNT Sports.

Бесплатно видеотрансляцию боя Бивол — Зинад также покажут в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

33-летний Бивол в профессиональной боксерской карьере провел 22 боя, в которых одержал 22 победы. В активе 30-летнего Зинада аналогичный рекорд — 22-0.

Ознакомиться подробнее о боксерском турнире в Саудовской Аравии 1 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

Бокс: новости и статьи, интервью со спортсменами и тренерами, расписание и результаты турниров, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».