Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 23:15

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: как и где смотреть бой в прямом эфире

Официальной трансляции боя Бивол — Зинад в России не запланировано
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол проведет титульный бой в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада в субботу, 1 июня. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало карда ожидается в 21.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию боксерского турнира будут показывать платформы DAZN и TNT Sports. Официальной трансляции в России на данный момент не запланировано. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Дмитрий Бивол — Малик Зинад. Соперники появятся в ринге в соглавном событии вечера ориентировочно после 23.00 мск — ближе к полуночи.

33-летний Бивол — российский боксер-профессионал в полутяжелой весовой категории. Свой первый профессиональный бой Дмитрий провел в ноябре 2014 года. На текущий момент россиянин имеет в своем активе 22 победы без единого поражения.

30-летний Зинад — ливийский боксер-профессионал во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжелой весовых категориях. Малик дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году и с тех пор является непобежденным бойцом: в его активе 22 победы.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Матчи Евро 2024 в России покажут «Матч ТВ» и Okko
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: как и где смотреть бой в России, Казахстане и Белоруссии