Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол проведет титульный бой в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада в субботу, 1 июня. Боксерский вечер пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало карда ожидается в 21.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию боксерского турнира будут показывать платформы DAZN и TNT Sports. Официальной трансляции в России на данный момент не запланировано. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Дмитрий Бивол — Малик Зинад. Соперники появятся в ринге в соглавном событии вечера ориентировочно после 23.00 мск — ближе к полуночи.

33-летний Бивол — российский боксер-профессионал в полутяжелой весовой категории. Свой первый профессиональный бой Дмитрий провел в ноябре 2014 года. На текущий момент россиянин имеет в своем активе 22 победы без единого поражения.

30-летний Зинад — ливийский боксер-профессионал во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжелой весовых категориях. Малик дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году и с тех пор является непобежденным бойцом: в его активе 22 победы.

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