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Сегодня, 01:42

Бивол досрочно победил Зинада на турнире в Эр-Рияде

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Бивол.
Фото Reuters
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Российский боксер Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада в соглавном событии турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бивол одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO. Россиянин впервые с марта 2018 года победил досрочно. Тогда он нокаутировал кубинца Салливана Барреру.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Малик Зинад. Бивол разбомбил Зинада в шестом раунде. Ливиец до этого кривлялся и даже быковал

Для 30-летнего Зинада это первое поражение в профессиональной карьере. На его счету также 22 победы (17 нокаутом).

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 23 победы в 23 поединках.

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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