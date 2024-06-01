Российский чемпион мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою с непобежденным ливийцем Маликом Зинадом 1 июня. Их поединок пройдет на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется после 23.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию поединка Бивол — Зинад в прямом эфире смогут все зрители онлайн-кинотеатра Okko. Для доступа к просмотру необходима подписка на сервис. На сайте «СЭ» также идет текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера на Kingdom Arena.

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы в 22 поединках. 11 раз россиянин завершил бои досрочно нокаутами. На счету 30-летнего Зинада — 22 победы (17 нокаутом) в 22 боксерских поединках.

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