Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с ливийцем Маликом Зинадом в субботу, 1 июня. Их бой возглавит вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Онлайн-кинотеатр Okko покажет видеотрансляцию боя Бивол — Зинад. Прямой эфир вечера бокса в Саудовской Аравии на этой платформе начнется в 21.00 мск. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бивола с Зинадом.

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы (11 нокаутом) в 22 поединках. На счету 30-летнего Зинада — 22 победы (16 нокаутов) в 22 боях.

Ознакомиться с прогнозами и другой основной информацией о противостоянии Бивол — Зинад можно с помощью материала «СЭ».

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