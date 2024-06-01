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Сегодня, 09:30

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: во сколько начало и кто покажет прямой эфир боя

Боксерский бой Бивол — Зинад 1 июня покажут на Окко
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Дмитрий Бивол.
Дмитрий Бивол.
Фото кадр видео YouTube-канала DAZN Boxing
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Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою с ливийцем Маликом Зинадом 1 июня. Их поединок возглавит вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. Прямой эфир на этой платформе начнется в 21.00 по московскому времени. Начало боя Бивол — Зинад — примерно в 23.00 мск. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главного поединка боксерского турнира.

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы (11 нокаутом) в 22 поединках. На счету 30-летнего Зинада — 22 победы (16 нокаутов) в 22 боях.

Ознакомиться с прогнозами и другой основной информацией о противостоянии Бивол — Зинад можно с помощью материала «СЭ».

Бокс: новости и статьи, интервью со спортсменами и тренерами, расписание и результаты турниров, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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