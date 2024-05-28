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28 мая, 23:00

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: время начала и где смотреть бой

Бой Бивол — Зинад не покажут в России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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Россиянин Дмитрий Бивол проведет бой в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада в субботу, 1 июня, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка — 21.00 по московскому времени. Бивол и Зинад сразятся за титулы чемпиона по версиям WBA (Super) и IBO.

Планировалось, что поединок за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе Бивол проведет с Артуром Бетербиевым. В субботу, 4 мая, стало известно, что 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска, из-за чего бой с Биволом, который планировался на эту дату, перенесен на неопределенный срок.

Прямую трансляцию боксерского турнира будут показать платформы DAZN и TNT Sports. Официальной трансляции в России на данный момент не запланировано. Также следить за поединком можно будет в социальной сети ВКонтакте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бивол — Зинад.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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