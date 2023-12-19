Бивол: «У Бенавидеса много шансов на победу в бою с Саулем Альваресом»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) оценил возможный поединок обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (28-0) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2).

«Оба бойца очень хороши. Мне нравятся оба. Кто победит? Это зависит от того, как пройдет тренировочный лагерь, и от многих причин, но у Бенавидеса, конечно, много шансов на победу», — сказал Бивол Fighthype.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.