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Сегодня, 03:25

Бивол — о победе над Зинадом: «Думаю, что я красиво выиграл этот бой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский чемпион мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал победу ливийцем Маликом Зинадом на турнире в Эр-Рияде.

«Думаю, что я красиво выиграл этот бой. Я профессионал и умею подстраиваться под любого соперника, даже если его меняют незадолго до поединка. Нокаут? Я не сомневался, что моя мощь никуда не делась», — сказал Бивол после боя.

33-летний россиянин впервые с марта 2018 года победил досрочно. На счету Бивола в профессиональном боксе — 23 победы в 23 поединках.

Дмитрий Бивол с&nbsp;поясами WBA Super и&nbsp;IBO. 30% Бивола нокаутировали Зинада. Сработал интеллект или инстинкт убийцы?

Ранее Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Бивола и Артура Бетербиева пройдет 12 октября.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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