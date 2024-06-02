Бивол — о победе над Зинадом: «Думаю, что я красиво выиграл этот бой»

Российский чемпион мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал победу ливийцем Маликом Зинадом на турнире в Эр-Рияде.

«Думаю, что я красиво выиграл этот бой. Я профессионал и умею подстраиваться под любого соперника, даже если его меняют незадолго до поединка. Нокаут? Я не сомневался, что моя мощь никуда не делась», — сказал Бивол после боя.

33-летний россиянин впервые с марта 2018 года победил досрочно. На счету Бивола в профессиональном боксе — 23 победы в 23 поединках.

Ранее Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Бивола и Артура Бетербиева пройдет 12 октября.