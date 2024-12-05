Дмитрий Бивол против Артура Бетербиева: когда пройдет бой-реванш

Бивол проведет бой-реванш с Бетербиевым в феврале 2025 года

Российский боксер, бывший чемпион мира по версии WBA Super и IBO Дмитрий Бивол проведет бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с непобежденным российско-канадским боксером Артуром Бетербиевым. Поединок назначен на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в Эр-Рияде 12 октября 2024 года. Бетербиев после 12-раундового противостояния одержал победу раздельным решением судей, собрал все пояса и стал абсолютным чемпионом мира. Бивол вскоре после первого поражения в карьере выразил желание провести реванш, его соперник дал согласие.

Рекорд 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 23 победы в 24 боях (12 — нокаутом), 39-летнего Бетербиева — 21 победа в 21 бое (20 — нокаутом).