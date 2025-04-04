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4 апреля, 15:30

Дмитрий Бивол: «Меня ждет трилогия с Бетербиевым. Нужно закрыть этот вопрос»

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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

— Давид Бенавидес недавно заявил, что бой между вами может состояться в сентябре. При этом ваш менеджер не раз говорил о желании драться с Артуром Бетербиевым. А какой поединок хотите вы сами? — вопрос Биволу.

— Вы знаете, я нахожусь в таком состоянии, что чуть восстанавливаю здоровье. Провожу время так, что наслаждаюсь жизнью — с детьми, родителями, друзьями. И пока сильно не задумываюсь о боях. Но понимаю, что впереди меня ждет трилогия (с Бетербиевым. — Прим. Ю.С.). Она у меня сидит в голове, нужно закрыть этот вопрос. И есть еще потенциальные схватки с Канело и Бенавидесом. Сторона Канело и организаторы из Саудовской Аравии несколько раз заявляли, что им интересен такой бой. Поэтому у меня где-то отложилось, что он возможен.

— Президент IBA Умар Кремлев несколько раз говорил о возможности организовать ваш поединок с Бетербиевым в России. Если бы это получилось, то в каком городе хотели бы подраться?

— Если гипотетически рассматривать, было бы классно устроить это в Санкт-Петербурге, где я живу. Всегда приятно провести бой дома. Хочу, чтобы мои болельщики его увидели. Но не знаю, реально ли привезти поединок в Россию.

Мухаммед Али, Александр Овечкин и&nbsp;Дмитрий Бивол.«Овечкин рядом с Мухаммедом Али». Интервью Бивола о Великой погоне и трилогии с Бетербиевым

Юлия Саутина

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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