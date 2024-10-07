Дмитрий Бивол: результаты и статистика боксера перед боем с Артуром Бетербиевым

Сегодня, 20:00
Непобежденный боксер, россиянин Дмитрий Бивол проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе с соотечественником Артуром Бетербиевым.
Дмитрию Биволу — 33 года. У него 23 победы и 0 поражений в профессиональном боксе. Россиянин является действующим чемпионом мира по версии WBA Super и IBO.
Предыдущий поединок Бивол провел 1 июня 2024 года. В рамках защиты титулов WBA Super (7-я защита) и IBO (1-я защита) в полутяжелом весе россиянин победил ливийского боксера Малика Зинада (нокдаун).
Бивол начал профессиональную карьеру боем против уругвайца Хорхе Родригеса Оливейры в ноябре 2014 года. 7 мая 2022-го Дмитрий провел один из самых статуснух поединков своей карьеры — победил лучшего боксера вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring, мексиканского средневеса Сауля Канело Альвареса по очкам и защитил пояс WBA Super в четвертый раз (его рекорд составил 20-0).