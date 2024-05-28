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Сегодня, 12:25

Бивол: «Я верю, что бой с Бетербиевым состоится»

Бивол считает, что поединок с Бетербиевым рано или поздно состоится
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions рассказал, что считает, что поединок с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) рано или поздно состоится.

— Учитывая, что Бетербиев часто травмируется, не думаете ли вы, что бой с ним никогда не произойдет?

— Нет, я верю, что бой будет, потому что он восстановится. Кроме того, он сам хочет этого. Я знаю, что он хочет этого боя. У него такой же менталитет, как у меня. Он хочет достичь максимума.

Бой Бетербиева и Бивола должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.

Бивол подерется с Маликом Зинадом (22-0) 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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Бивол рассказал, как отреагировал на отмену боя с Бетербиевым