Дмитрий Бивол впервые прокомментировал поведение своей бывшей жены

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе, российский боксер Дмитрий Бивол впервые прокомментировал поведение своей бывшей жены Екатерины.

Екатерина неоднократно сообщала, что Дмитрий недостаточно обеспечивает их общих детей, также она заявила, что будет болеть за Артура Бетербиева в поединке против Бивола. Также женщина обвинила боксера в том, что тот употреблял наркотики и торговал ими.

«Поведение Екатерины — это аморально. Все, что она делает в последние месяцы, понижает ее ценность как женщины. Она опускается до самых низких границ культуры и обесценивает все, что о ней знали до всего происходящего. Она использует наших детей как единственный рычаг давления, поддерживает моих соперников и желает мне зла. Я ничего не имею общего с этим дешевым человеком. Надеюсь, все адекватные люди понимают ее истинное лицо и все видят», — приводит слова Бивола YouTube-канал «Фанат ММА».

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях 16 лет, в июне 2023 года стало известно, что пара развелась. У них есть два сына — Мирон и Никон.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Биволом и Артуром Бетербиевым.