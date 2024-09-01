Бивол: «Пункта о реванше в контракте с Бетербиевым нет»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) заявил, что реванш с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) не обсуждался.

«У нас нет пункта о реванше. Честно говоря, я не думаю о реванше. Я думаю только об этом поединке. Давайте проведем этот бой, а дальше посмотрим, какие возможности откроются передо мной после него», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.