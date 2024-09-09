Бивол: «Ничего личного, но у Бетербиева есть титулы, которые мне нужны»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (23-0) поделился мнением о предстоящем поединке с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Что для меня значит стать неоспоримым чемпионом? Я выйду на финальную точку в своей карьере в этой весовой категории. Он [Бетербиев] отличный боец, хорошо бьет и обладает хорошей техникой. Каждый бой, который я провожу, я рассматриваю как самый сложный вызов для себя.

Что я думаю о последнем бое Бетербиева? Это было хорошее выступление. Он показал, что у него все еще есть сила, давление и уверенность в себе.

Как я оцениваю его силу? Мы оценим ее на ринге. Ничего личного. У него есть то, что мне нужно [титулы IBF, WBC и WBO]. Я могу сказать, что верю в свои силы. Я сделаю все, чтобы стать неоспоримым чемпионом», — сказал Бивол каналу Queensberry Boxing.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.