Дмитрий Двали выступит на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове

Чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, чемпион мира-2021 среди военнослужащих россиянин Дмитрий Двали примет участие в турнире «Ночь чемпионов IBA».

Турнир пройдет 12 июля в подмосковном Серпухове.

Двали впервые в своей карьере проведет 8-раундовый поединок, а противостоять ему в бою в весе до 53,5 кг будет олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2019, чемпион Азии-2021 Шахобиддин Зоиров (5-0, КО 3) из Узбекистана.

Возглавит шоу 12 июля бой за титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте между двукратным чемпионом мира и финалистом Олимпийских игр-2020 россиянином Муслимом Гаджимагомедовым (3-0, КО 2) и китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7).

В соглавном событии олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7).