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Сегодня, 04:51

Кудряшов: «Будет красивый бой, потому что Тим Цзю и Муртазалиев любят прессинг и могут ударить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего бое между Тимофеем Цзю и Бахрамом Муртазалиевым.

«Не хотелось бы этого поединка. Тима мы считаем своим. Будет красивый бой, потому что оба любят прессинг и могут ударить. Встреча может получиться классной. Кость в кость. Оба достаточно техничны и не любят отступать. У них хороший набор навыков. Все будут оценивать Бахрама по бою с Кулкаем. Вот он сдал во второй половине, а Тим прибавляет. Но Муртазалиев вышел после Рамадана. Он держал пост, что сказалось на его кондициях. Жду красивую рубку», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кудряшова.

Бой Бахрама Муртазалиева и Тимофея Цзю должен состояться 19 октября 2024 года.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Тим Цзю

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