Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 01:42

Кудряшов: «Верю, что Джошуа может стать проблемой для Фьюри»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона IBF в тяжелом весе против Дэниэля Дюбуа.

«Верю, что Джошуа может стать проблемой для Фьюри, который не будет так жестко боксировать и давить на него. Против таких боксеров у Энтони шансы есть. Что мы видели в бою с Владимиром Кличко, который явно сильнее Дюбуа, но Джошуа сумел его превзойти. Сейчас есть противостояние, которое должно быть интересно двум боксерам: Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Интересно, кто упадет первым», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кудряшова.

В ночь с 21 на 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Даниель Дюбуа
Энтони Джошуа

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
ВСУ потеряли более 16 тыс. военных и 126 танков в ходе боев в Курской области
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Российский актер Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Сегодня
Вчера
Неделя