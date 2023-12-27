Документы американского боксера Джонсона для получения гражданства РФ находятся на подписи в Кремле

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал «СЭ» о процессе получения российского гражданства для американского боксера Кевина Джонсона.

«Во вторник прошла комиссия, где было принято решение о выдаче паспорта РФ боксеру Кевину Джонсону. Сейчас документы находятся на подписи в Кремле, ждем подписи и указа», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее американский боксер Кевин Джонсон попросил у президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.