Допинг-тест Бетербиева назвали «нетипичным»

Журналист Кевин Иоле рассказал о допинг-пробе российского боксера Артура Бетербиева.

«У Артура Бетербиева был обнаружен «атипичный результат» повышенного уровня гормона роста и метаболита тестостерона 5D-андростандиола во время теста ВАДА на допинг 6 декабря перед его боем против Каллума Смита. Однако оба вещества естественным образом встречаются в организме, и «атипичный результат» не является нарушением», — написал Иоле в своих соцсетях.

При этом отмечается, что все последующие проведенные тесты были отрицательными.

38-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Россиянин подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Смит. Результат и обзор поединка будут доступны на нашем сайте.