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Сегодня, 18:10

Дрозд: «Дюбуа без церемонии снял Джошуа, который психологически всегда потухает»

Алина Савинова
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд оценил поединок британских тяжеловесов Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

«Бой действительно получился ярким и динамичным. Джошуа, видимо, все-таки еще не отошел от своих поражений от Энди Руиса и Александра Усика. Что-то в нем, видимо, сломалось или не было изначально. Ему нужно больше ресурсов, чтобы противостоять таким конкурентам. Даниэль Дюбуа показал себя большим супертяжем и огромным молодцом. Удар у него всегда был на месте. Он вышел и без церемонии снял Джошуа, который и дышит не очень, и психологически всегда потухает. В глазах его была растерянность. Наверное, это будет аппсет года», — цитирует Дрозда Vprognoze.ru.

Дюбуа нокаутировал Джошуа в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и стал чемпионом мира по версии IBF в тяжелом весе.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Григорий Дрозд
Энтони Джошуа

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