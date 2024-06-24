Дрозд — о снятии санкций с российского бокса: «Возвращаемся к нормальным правилам игры»

Экс-чемпион мира и спортивный комментатор Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации бокса (IBF) снять санкции с российского бокса.

«Это хорошая новость. В принципе она логичная и достаточно предсказуемая. Главный вопрос состоял в том, когда это произойдет. Это радостная новость. Наши боксеры вернулись в рейтинг IBF и, предполагаю, смогут проводить поединки на территории России. Так что все отлично. Возвращаемся к нормальным правилам игры», — сказал Дрозд «СЭ».

В рейтинг Международной боксерской федерации входят сильнейшие боксеры мира в 17 весовых категориях. Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации.

Денис Сафронов