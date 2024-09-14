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Допинг

Сегодня, 15:47

Дрозд назвал смешными обвинения в нарушении антидопинговых правил

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) временно отстранить его в связи с подозрениями в нарушении правил.

«Это несерьезно и смешно, — цитирует Дрозда ТАСС. — Где они были 10 лет назад, когда я выступал? Все и все видели в бою против Влодарчика, тут нечего обсуждать. А то, что меня вспомнили после 10 лет, это какой-то нонсенс. Хотя сейчас в отношении наших спортсменов что только ни придумают. Происходящее — абсурд».

Согласно материалам ITA боксер совершил нарушение антидопинговых правил 28 сентября 2014 года.

Дрозд завершил карьеру в конце 2017 года. 45-летний боксер — чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, чемпион мира по версии WBC (2014-2016).

Источник: ТАСС
Бокс
Григорий Дрозд

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