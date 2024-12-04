Дрозд считает Бивола фаворитом в бою-реванше с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился ожиданиями от реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

«По поводу предстоящего поединка, я считаю, что у Димы много шансов. Повторю, он и в первом поединке выиграл, но произошла судейская ошибка или коллизия, на мой взгляд. Соответственно, для меня фаворит Бивол и он должен быть хорошо готов», — приводит Vprognoze.ru слова Дрозда.

12 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.