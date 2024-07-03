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Сегодня, 19:37

Дрозд заявил, что Усик победит Фьюри и в реванше

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов Григорий Дрозд отреагировал на отказ Александра Усика от чемпионского пояса IBF ради реванша с Тайсоном Фьюри.

«Александр Усик имеет свои взгляды. Он доказал всему миру, что является лучшим тяжеловесом на сегодня. Держаться за пояс, если это противоречит выбранному им направлению, не стоит. Думаю, что для него финансовая составляющая интересна, а реванш с Тайсоном Фьюри может стать еще более успешным в финансовом плане, поэтому он делает правильный выбор», — цитирует Дрозда Vprognoze.ru.

18 мая в главном событии вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) победил британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/11815739-drozd-usik-pobedit-fyuri-i-v-revanshe.html
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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