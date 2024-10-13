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Сегодня, 14:08

Дюбуа и Джошуа могут провести реванш 22 февраля

Алина Савинова
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Стало известно, когда может состояться реванш между боксерами Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Как сообщает журналист Чарли Парсонс со ссылкой на министра развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, второй бой Джошуа и Дюбуа должен пройти 22 февраля 2025 года в рамках боксерского турнира между компаниями Matchroom и Queensberry.

Также саудовские власти хотят провести вечер боев в мае и организовать поединок между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном.

22 сентября Дюбуа нокаутировал Джошуа в главном событии боксерского вечера на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и защитил пояс чемпиона мира по версии IBF.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы и 2 поражения. 34-летний Джошуа за карьеру одержал 28 побед и потерпел 4 поражения на профессиональном уровне.

Бокс
Энтони Джошуа

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