Дюбуа сделал заявление после поражения Усику

Британский боксер Даниэль Дюбуа (19-2) остался недоволен исходом его поединка с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

«Я уважаю этого парня. Настоящий чемпион, который дал мне тяжелый бой и у которого я буду учиться. Но прошлой ночью единственным, кто получил удар по яйцам, был я, когда мою руку не подняли после того, как я донес этот удар», — написал Дюбуа в соцсетях.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.