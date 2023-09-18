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Сегодня, 08:15

Джефф Мейвезер: «Уайлдер победит Усика»

Давид Хачатрян
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Американский тренер Джефф Мейвезер считает, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) одолеет чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Уайлдер победит Усика. Дело не только в последнем поединке Александра. Не поймите меня неправильно: он завоевал титул, но кажется, что Энтони Джошуа просто отдал ему поясы. Он пытался перебоксировать Усика», — сказал Мейвезер в интервью The Mayweather Channel.

Уайлдер следующий бой может провести против экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
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