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Сегодня, 16:55

Монсон: «Даже бабушки и дедушки знают, что такое бокс и кто такой Тайсон»

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Боец ММА Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова легенды бокса Майка Тайсона, который заявил, что не будет драться с Федором Емельяненко.

«У него давно не было крутых боев. Майк был лучшим боксером в свое время, но это было давно. Он вывел бокс на новый уровень популярности. Даже бабушки и дедушки знают, что такое бокс и кто такой Тайсон. Он внес большой вклад в развитие этого вида спорта благодаря своей карьере», — сказал Монсон «СЭ».

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим, бой завершился вничью раздельным решением судей.

Джефф Монсон
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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