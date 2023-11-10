Монсон: «Даже бабушки и дедушки знают, что такое бокс и кто такой Тайсон»

Боец ММА Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова легенды бокса Майка Тайсона, который заявил, что не будет драться с Федором Емельяненко.

«У него давно не было крутых боев. Майк был лучшим боксером в свое время, но это было давно. Он вывел бокс на новый уровень популярности. Даже бабушки и дедушки знают, что такое бокс и кто такой Тайсон. Он внес большой вклад в развитие этого вида спорта благодаря своей карьере», — сказал Монсон «СЭ».

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим, бой завершился вничью раздельным решением судей.