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Сегодня, 10:23

Джермалл Чарло победил Хосе Бенавидеса

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (33-0) прервал 29-месячный перерыв, одолев Хосе Бенавидеса-младшего (28-3) в 10-раундовом поединке единогласным решением судей (100-90, 99-91, 98-92). Поединок состоялся 25 ноября в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.

Накануне боя Чарло провалил взвешивание. Его вес составил 75,5 килограмма. Бенавидес на весах показал 73,4 килограмма. Представители Чарло пришли к соглашению о продолжении поединка после того, как Чарло выплатит Бенавидесу штрафные санкции.

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