Джермелл Чарло бросил вызов Теренсу Кроуфорду

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-2) сразу после поражения абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) обратился к абсолютному чемпиону мира в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду (40-0).

«Я хочу драться с Теренсом Кроуфордом. Я могу драться с Теренсом Кроуфордом в своей весовой категории. Я буду драться с Теренсом Кроуфордом. Я жду», — сказал Чарло на ринге.

Также он прокомментировал свое поражение Альваресу: «Я чувствую, что это был не я, я не оправдываюсь. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. В своем весе я неоспорим, я осмелился стать великим. Я горжусь собой, в отличие от всех остальных, он не нокаутировал меня».

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.



