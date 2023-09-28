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Сегодня, 12:26

Чарло: «Тим Цзю — бумажный чемпион. Пусть помалкивает»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) прокомментировал новость, что Тим Цзю (23-0) получит пояс WBO в первом среднем весе, как только Чарло подерется с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2).

«Сейчас Тим Цзю воспринимается как бумажный чемпион, — сказал Чарло в интервью Бену Дэймону из Main Event. — Если он получит пояс WBO и его продвинут по карьерной лестнице, то он станет бумажным чемпионом. Чемпионом, которому ничего не нужно было делать.

Я был вынужден нокаутировать всех, чтобы получить свои пояса. Так что если Цзю увидит это, эй, не возвышайся, потому что ты ничего не сделал в боксе. Конечно, я воспользовался большей возможностью и подерусь с Канело, а не с Тимом. Австралия его знает, но не мир бокса.

Он не легитимный чемпион. Он дрался с [Карлосом] Окампо. Кто такой Окампо? Он не дрался с жесткими-жесткими псами. Может быть, когда-нибудь у него будет такая возможность. Тим ничего не сделал в боксе. Скажи ему, чтобы он оставался скромным и помалкивал».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет Цзю.

Бокс
Тим Цзю
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