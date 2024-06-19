Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко проведут переговоры о бое в ноябре-декабре

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0) может встретиться с чемпионом мира по версии IBF в легком весе Василием Ломаченко (18-3) до конца года.

«По словам Боба Арума, переговоры между Джервонта Дэвисом и Василием Ломаченко о возможном объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в ноябре-декабре возобновятся на следующей неделе», — сообщает инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.