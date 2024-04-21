Джервонта Дэвис: «Забудьте о Девине Хейни»

Чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) высказался по поводу поединка между бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1) и чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Худший рефери в боксе», — написал пользователь соцсети X, на что Дэвис ответил: «Не, он знал, что делал. Взгляните на его лицо, он улыбался!» Затем он добавил: «Забудьте о Девине Хейни».

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.